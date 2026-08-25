"Грады" морпехов группировки "Центр" блокируют подходы боевиков к Доброполью в ДНР и держат под полным контролем пути снабжения противника. В этот раз наши расчёты уничтожили скопление живой силы ВСУ, не допустив ротации.

Помогают артиллеристам выявлять новые цели "птицы". На Добропольском участке фронта FPV-дроны ликвидировали склад боеприпасов, наземный роботизированный комплекс и гексакоптер неприятеля, не допусти сброса на наши позиции.

В Дружковке и Кондратовке ударные БПЛА и гаубицы "южан" поразили три пункта управления вражескими дронами. По выявленным блиндажам и опорникам ВСУ, оборудованным в лесополосах, нанёс огневое поражение расчёт самоходки "Акация" группировки "Восток". В зоне ответственности "северян" круглосуточно держит небо и защищает критически важные объекты от атак противника с воздуха ЗРПК "Панцирь".

А в Курской области сапёры группировки "Север" устраняют последствия атак дронов ВСУ. В этот раз они обнаружили вражеский беспилотник самолётного типа с неразорвавшейся боевой частью и уничтожили его на месте. Заявки на обследование территории и обезвреживание от опасных предметов поступают инженерно-сапёрному подразделению ежедневно - не только от администрации региона, но и от граждан.