Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 16-летнего Аскара Зиганшина

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Герой нашего следующего сюжета 16-летний Аскар Зиганшин практически с рождения отважно борется за жизнь. У него страшный диагноз - первичный иммунодефицит, хроническая гранулематозная болезнь. Собственный иммунитет ребёнка не работает, поэтому любые инфекции для мальчика смертельно опасны. Помочь сможет только срочная пересадка костного мозга. Но без специальных сопроводительных препаратов операцию нельзя провести. А стоят лекарства больше 4-х с половиной миллионов рублей. Семья не в силах собрать такую огромную сумму, родители просят о помощи.

Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране. Перейти по ссылке, нажать кнопку "Помочь" и следовать инструкции. Время упускать нельзя. Аскару нужна ваша помощь прямо сейчас.

В свои шестнадцать Аскар мечтает лишь об одном — победить болезнь и узнать, каково это — обходиться без лекарств, бесконечных обследований, хронической усталости и без страха за свою жизнь.

"Если здоровый человек может сравнить, когда он болеет, а когда не болеет, то для него это нормальное состояние, он не понимает, что может быть лучше", - рассказала Анна Зиганшина, мать Аскара.

Аскар родился крепким и, казалось, здоровым малышом. Но едва ему исполнился год, организм дал сбой – частые и тяжёлые пневмонии, абсцесс печени. Врачи заподозрили проблему с иммунитетом. И уже после обследования в Москве мальчику поставили страшный смертельный диагноз: "Первичный иммунодефицит, хроническая гранулематозная болезнь". Теперь Аскар живет только на антибиотиках. Лишь они помогают предотвратить развитие гнойных и очень опасных процессов в организме.

"Мы на терапии, которую нам сказали принимать, состояние было стабильное. В этом году, в начале этого года начались проблемы с кишечником", - говорит Анна.

Бактерии словно учатся новым приемам защиты, становясь более устойчивыми, антибиотики перестают работать. Врачам все сложнее подобрать препараты, а времени у Аскара практически не остается. При гранулематозной болезни страдает не только кишечник, но и кожа, печень, лимфоузлы, кости и легкие. С ними у мальчика тоже проблемы.

Единственный шанс на спасение жизни ребёнка может дать только трансплантация костного мозга. Операцию необходимо провести как можно скорее, времени ждать нет. Но без специальных сопроводительных препаратов ее провести нельзя. А стоят лекарства больше 4-х с половиной миллионов рублей. Для семьи это неподъемная сумма. Родные в отчаянии, им не справится без нашей помощи.

"Для этого нужны дорогостоящие препараты, для ее проведения и поддержания после. Я прошу о помощи в приобретении этих лекарств. Помогите спасти сына", - сказала Анна Зиганшина.

Страшная генетическая болезнь не сломила Аскара, наоборот, закалила его. Он усердно учится, мечтает крепко встать на ноги и помочь семье. А родные верят, что мир для Аскара скоро перестанет быть источником ежеминутной опасности. И в наших силах подарить храброму мальчику бесценный шанс жить и полноценно радоваться каждому дню.

Ещё раз напомним - ждать Аскар не может. Ваша помощь нужна как можно скорее. Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Аскара Зиганшина, программа 2641