Швейцария признала невозможность конфискации замороженных активов России

Швейцарский государственный секретариат по экономике (SECO) не нашел правовых оснований для изъятия активов России.

Речь идет в том числе о средствах частных лиц и активах Центрального банка , сказал официальный представитель ведомства Фабиан Майенфиш в беседе с "РИА Новости".

Объем замороженных в Швейцарии российских активов вырос: к июню 2026 года он достиг 8,5 миллиарда швейцарских франков (10,4 миллиарда долларов) против 7,4 миллиарда франков (8,4 миллиарда долларов) в прошлом году. Рост связан с выявлением новых средств и повышением цены на золото.

Помимо денег под ограничениями остаются 14 объектов недвижимости, спортивные и люксовые автомобили, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты.

Ранее ЕС и США предложили передать российские активы в новую депозитарную организацию Евросоюза с целью их использования для нужд Украины. В Центробанке неоднократно заявляли, что Москва будет использовать все имеющиеся механизмы и правовые возможности для отстаивания своих законных интересов.