В России за неделю в результате атак ВСУ пострадали более 400 человек, включая 21 ребенка.

Больше всего пострадавших зафиксировано в Белгородской области, а также в новых регионах России – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. ВСУ целенаправленно били по гражданским объектам.

Большинство беспилотников, которые использовали ВСУ для ударов по мирным россиянам, были переданы Киеву западными спонсорами. БПЛА передавались либо в собранном видео, либо в виде наборов деталей для сборки.

На прошлой неделе ВСУ ежедневно запускали по России более 500-600 ударных беспилотников различной модификации, отметил посол.