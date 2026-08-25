Некому похоронить умершего в коммуналке актера Степанова

Известный актер Валерий Степанов умер еще 19 августа. Однако детали его смерти стали известны лишь сейчас.

Валерий Степанов снялся в десятках сериалов и проектов на киностудиях Санкт-Петербурга. Его запомнили по эпизодическим ролям в таких лентах, как "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Комиссарша", "Троицкий", "Ментовские войны", "Спасти Ленинград", "Союз спасения" и других.

Вне камер Валерий Степанов вел очень закрытый образ жизни. Он жил в коммунальной квартире, с соседями почти не общался, однако именно они и обнаружили тело артиста. "Соседка Лена забеспокоилась. Валерий оставил в душевой полотенце, хотя раньше никогда так не делал. Потом позвонила ему на телефон, услышала, что звук идет из его комнаты, но никто не берет трубку. Подошли к двери, заглянули в щель, увидели, что он лежит на диване, раскинув руки. Вызвали спецслужбы", - рассказала соседка Галина aif.ru.

Актер жил один, родных у него не оказалось, поэтому похоронить Степанова некому. Именно по этой причине знакомые объявили сбор, чтобы достойно проводить в путь артиста, отмечает Starhit.

Примечательно, что 10 августа Валерий Степанов отметил день рождения. Ему исполнилось 52 года. А буквально через девять дней его не стало. Что стало причиной смерти актера, пока неизвестно.

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