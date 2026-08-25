"Хочется на весь свет кричать": Стас Садальский рассказал о пропавшей актрисе Татьяне Клюевой

Сегодня, 25 августа, отмечает круглую дату известная актриса Татьяна Клюева. Ей исполнилось 75 лет. Об артистке, давно ушедшей в тень, вспомнил актер Станислав Садальский.

Татьяна Клюева прославилась, сыграв главную роль в легендарной сказке Александра Роу "Варвара-краса, длинная коса". Она подавала большие надежды, однако отказась от карьеры, вышла замуж за морского офицера и уехала жить в Севастополь.

"Когда-то мы снимались с ней и Леной Кореневой у Николая Рашеева в фильме "Яблоко на ладони". Кинокарьеру Таня оставила давно - вышла замуж за своего одноклассника, капитана дальнего плавания, и уехала с ним в Севастополь, став настоящей женой моряка. И, по-моему, счастлива… Танечка, спасибо тебе за память, счастья и удачи. Может, еще и встретимся с тобой, кто знает", - вспомнил об артистке Станислав Садальский на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Далее он отметил, что Татьяна Лютаева общалась с фанатами в Сети, и процитировал ее. "Сказки А. А. Роу несут в себе глубокую философию, и юмор, и то, что уничтожалось нещадно - родство, память исторических корней. Я знаю, и то не очень ясно, только про дедушку и бабушку... Вот и произрастают поколения, не знающие родства, ну и жизнь ТАКАЯ получается. Хочется на весь свет кричать, - люди, берегите друг друга, делайте добро, сострадайте, не бойтесь затратить себя, нет ничего дороже жизни и человека, любого, каждого, научитесь слышать чужую боль, иначе не выдержит окружающий мир. Именно об этом сказки А. А. Роу. Я, как и вы, возвращаюсь в добрую мудрость дорогих моему сердцу сказок и прекрасных героев, и в память о тех, кто создавал этот волшебный мир и дал мне путевку в жизнь. И совсем не жалею, что не стала не нужной артисткой и посвятила себя самым родным и любимым не свете людям сыну, мужу, маме, родственникам и друзьям, наверное, на этом поприще я принесла больше пользы, им всем я очень нужна всегда. Понятие - пожить для себя - так и осталось для меня непостижимым. Я совершенно счастлива, чего и Вам желаю от всего сердца", - говорила в 2009 году Клюева.

Отметим, что актриса была замужем дважды. Первый ее брак был студенческим. Клюева вышла замуж за актера Тимофея Спивака. Вторым ее мужем стал Дмитрий Гагин. Пара воспитала сына Яна. Однако, согласно некоторым данным, он не был родным для Татьяны Клюевой. Мальчик будто бы был усыновлен вторым супругом актрисы.

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