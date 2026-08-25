Российский Ил-76 сбросил более 920 тонн воды в Сербии

Российские спасатели ликвидировали основные очаги возгораний в Сербии, которая страдает от мощных лесных пожаров. Ил-76 всего за несколько дней совершил уже более двух десятков вылетов, в ходе которых сбросил свыше 920 тонн воды.

Удалось остановить распространение огня в заповеднике в окрестностях Белграда, а также на юге страны, спасти от огня десятки домов. Напомним, борт МЧС направили в Сербию по поручению Владимира Путина. Президент республики Александр Вучич поблагодарил за поддержку и отметил, что такую квалифицированную помощь не смогла оказать ни одна европейская страна.