На Сахалине ищут пропавших во время паводка туристов

На Сахалине увеличена группировка спасателей для поиска пропавших во время паводка туристов. Мониторинг обстановки также начали с воздуха - в операции задействовали вертолёт Ми-8. Продолжается ликвидация последствий циклона. В подтопленных районах идёт откачка воды и просушка помещений.

Лесогорские термальные источники превратились в непроходимое болото. Удар стихии был мощным - размыты дороги, железнодорожные пути. Многие дома затопило полностью. В одном из них нашли тело пожилого мужчины. Прокуратура ведёт проверку. А местные жители опасаются последствий циклона. Реки не просто вышли из берегов. Некоторые превратились в сплошной поток грязи.

Сильней других пострадал Томаринский район. Месячная норма осадков после одного залпового ливня была превышена в два с половиной раза. Уровень воды в реке постепенно спадает. Спасатели привезли генераторы, мотопомпы, тепловые пушки. Экстренные службы восстанавливают дороги и водозабор.

Самое главное сейчас в пострадавших районах - чистая вода. Спасателям помогают волонтеры. Специально созданная комиссия уже оценивает нанесённый стихией ущерб.