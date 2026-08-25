Собянин: Обновленный корпус школы № 2127 откроется 1 сентября

В Москве завершили реконструкцию корпуса школы номер 2127 в районе Новокосино. Об этом сегодня сообщил мэр Сергей Собянин в социальных сетях.

В ходе работ в здании на Салтыковской улице обновили фасад и кровлю, заменили инженерные коммуникации. Также обустроили учебные кабинеты с перегородками-трансформерами, лабораторно-исследовательский комплекс, кабинеты информатики, спортивный и хореографический залы, медиатеку, пространство для мероприятий, обеденный зал.

Корпус откроется в этом сентябре. Обучение организовано для детей с первого по шестой класс.