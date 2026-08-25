Меган Маркл зря доверилась оскандалившейся родственнице Гарри: предаст при первой же возможности

Меган Маркл и принц Гарри со дня на день вернутся в Британию. Герцог и герцогиня Сассекские решили, что их детям лучше жить в окрестностях Лондона, чем в Калифорнии. Арчи и Лилибет уже записали в британские школы, учеба начнется в сентябре.

В королевской семье таким новостях рад лишь Карл III. Монарх мечтал быть поближе к внукам, и теперь он сможет видеть как растут наследники Гарри. Поддержала Сассекских и принцесса Евгения. Вот только Гарри и Меган не стоит расчитывать на помощь кузины. Евгения переживает не лучшие времена после скандала, в который ее семью втянул отец — бывший принц Эндрю.

Источники в королевских кругах сообщили RadarOnline, что Сассекские могут столкнуться с предательством со стороны принцессы Евгении: племянница монарха вряд ли захочет рисковать своей репутацией, вступая в публичное деловое сотрудничество с Маркл.

Ранее говорилось, что герцогиня изучала возможность совместного с Евгенией проекта в Европе. Гарри традиционно поддерживал близкие отношения со своей двоюродной сестрой, которая живёт в Португалии вместе с мужем Джеком Бруксбэнком, неподалёку от места, где Сассексы приобрели дом для отдыха.

"Меган может воспринимать Евгению как человека, с которым у неё существует настоящая личная связь и который к тому же понимает чрезвычайное давление, сопровождающее жизнь в королевской семье. Но дружба — это совсем не то же самое, что публично связывать себя с чьим-либо коммерческим проектом. У Евгении есть веские причины держать эти два мира отдельно друг от друга, и отсутствие поддержки с её стороны, когда Сассексы вернутся в Британию, с точки зрения Меган, скорее всего, будет воспринято как настоящее предательство", — сообщил инсайдер из дворца.

Маркл уже обсуждала варианты сотрудничества с Евгенией в Европе, потенциально воспользовавшись тем, что их семьи живут сравнительно недалеко друг от друга. Однако источники полагают, что любые надежды на публичное партнёрство могут закончиться разочарованием.

"Последнее, что сейчас нужно принцессе, — это очередная волна заголовков о том, что она якобы выбрала одну из сторон в конфликте с Сассексами или использует свои королевские связи в коммерческих целях. Личная дружба с Меган вполне может продолжаться и без превращения её в деловое партнёрство", — отметил инсайдер.