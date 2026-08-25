Песков прокомментировал слухи о мобилизации в России

Новой волны мобилизации в России не будет. Подобные заявления в интернете являются не чем иным, как информационными утками.

Слухи распространяет киевский режим с целью дестабилизировать обстановку в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле", приводит слова представителя Кремля телеканал RTVI.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. Она завершилась 31 октября 2022 года, но официального указа о ее завершении подписано не было. В Кремле тогда заявили, что в этом нет юридической необходимости.

С начала лета 2026 года президент Украины Владимир Зеленский неоднократно делал заявления, о том, что Москва якобы планирует провести новую мобилизацию, а после сентябрьских выборов в Госдуму в России якобы пройдет "периферийная мобилизация".