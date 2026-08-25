"Она нашла свою дорогу": Игорь Гордин прервал молчание о дочери от Юлии Меньшовой

Юлия Меньшова была замужем лишь раз. В 1996 году она сочеталась браком с актером Игорем Гординым. В этом браке популярная ведущая родила сына Андрея и дочь Таисию. Однако в 2004 году Меньшова и Гордин неожиданно расстались. Эта новость в свое время стала сенсацией. После расставания актеры поддерживали связь, ведь у них двое детей. И постепенно Игорь и Юлия сошлись. С 2008 года они не расстаются.

Однако на премьеру сериала "Большая фарма" Игорь Гордин, который сыграл там главную роль, пришел в одиночестве. 61-летний артист отметил, что, как и его герой, следит за здоровьем. "Я был под Санкт-Петербургом на заливе. Вот проходил чек-ап, ездил на велосипеде и гулял по лесу… Категорически не люблю пляжный отдых. Озеро. Лес. И прохлада", - сообщил актер.

А еще Игорь Гордин, который не любит обсуждать детали личной жизни, на этот раз прервал молчание и рассказал о дочери Таисии, которой уже 23 года. Она учится на четвертом курсе в Школе-судии МХАТ на продюсера, передает "КП".

"Ее уже пригласили работать, и я считаю, что это показатель, что она на своем пути. Она театральный продюсер. Она очень самостоятельная, умная и образованная. Она нашла свою дорогу", - заключил Гордин.

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