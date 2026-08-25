Вернувшаяся в Россию Анжелика Варум расплакалась на сцене: вот что произошло

Анжелика Варум несколько лет назад ушла в тень, певица не ведет социальные сети, редко появляется на публике. Исполнительница хита "Городок" живет на две страны — часто ездит в США к дочери, но при этом ее дом в России, рядом с мужем Леонидом Агутиным.

Артистка продолжает выступать, и она просто не могла пропустить международный конкурс "Новая волна-2026", который проходит в Казани. Накануне там состоялся вечер, посвященный 90-летию Раймонда Паулса. Сам композитор не приехал в Россию, но как рассказал Игорь Крутой, Паулс дал разрешение на исполнение своих песен и отказался от гонорара.

На вечере у Анжелики Варум была особая роль. Ей предстояло исполнить знаменитую "Пикадилли". На репетицию Варум вышла в повседневной одежде и без грамма макияжа. Оказавшись среди коллег-музыкантов Анжелика не смогла сдержать слез.

"Анжелика Варум во время репетиции увидела архивные видеоматериалы с "Новой волны" прошлых лет и расплакалась", — рассказали организаторы концерта.

Во время самого концерта Варум уже смогла взять себя в руки. Певица предстала перед зрителями в элегантном образе — красном платье и черной шляпе. Видео с песней Анжелики опубликовано в официальном аккаунте "Новой волны". Пользователи Сети в восторге от ролика.

"Молодец! Как попала в образ и ничего не испортила"; "Круче Лаймы спела!"; "Варум не менее экстравагантна, индивидуальна, смела и эстетична, чем Вайкуле. В этой песне она не теряется, вполне в ее стиле"; "Вау! Вот кому надо было изначально "Пикадилли" петь!"; "Лучший вариант этой песни! Идеальное исполнение! Магия, вкус, наряд, вокал. Браво!" — пишут поклонники Варум.