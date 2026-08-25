Нефтезавод в Ростовской области прекратил работу после атаки ВСУ

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) приостановил работу после ночной атаки БПЛА.

Завод получил повреждения и временно не работает, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Пострадавших нет.

Всего над территорией Ростовской области ночью сбили около 30 беспилотников ВСУ. Повреждения, помимо НПЗ, получили четыре частных дома в Новошахтинске. В Каменском районе загорелся лес.

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) - крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России, единственный действующий НПЗ в Ростовской области. Завод специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина.