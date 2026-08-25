Где могила, кто продолжает вести блог? Странности вокруг смерти владельца ворона Гоши Александра Чугайнова

Александр Чугайнов, известный по проектам "Ворон ТV" и "Жизнь вОрона Гоши", скончался 19 августа. Ему было 29 лет. Похоронили блогера 22 августа.

После гибели молодого мужчины в Сети появился слух, что он свел счеты с жизнью. Однако семья не комментировала эти догадки, близкие Александра не хотели отвечать на вопросы его поклонников. Но в итоге из-за шквала обращений брат Чугайнова Алексей опубликовал короткое видео в блоге Александра, где назвал официальную причину смерти владельца ворона Гоши. Он подтвердил, что блогер покинул этот мир добровольно.

Новость о смерти Чугайнова стала настоящей трагедией для всех, кто следил за судьбой ворона Гоши. Народ не может поверить, что мужчина принял роковое решение и предал своего пернатого друга. Люди пытаются найти другое объяснение произошедшего и отмечают нестыковки в официальной версии. Так, после смерти Александра кто-то продолжил вести его блог, публиковать видео с Гошей. Кадров с гражданской панихиды семья не предоставила, а после открытия сбора на похороны многих требующих предоставить отчет по деньгам, блокировали. Все это лишь показывает, что близкие глубоко переживают смерть Чугайнова, но поклонники Александра продолжают выискивать подозрительные моменты.

"Вы на другие каналы его зайдите и гляньте, что там творится. 90%не верят. Говорят, что был избит и видели синяки. Комментарии трут. Так что не надо из людей дуракoв делать. Люди чуют ложь… Сейчас все присосавшиеся будут клянчить", — заявил один из подписчиков Чугайнова.

Родные Александра в спор не вступают. Они пытаются пережить горе и делают все, чтобы ворон Гоша принял уход хозяина и не заболел на фоне стресса.

Напомним, история Александра и ворона началась весной 2020 года. Чугайнов нашел в лесу маленького вороненка, чье гнездо разрушила гроза, и забрал птенца домой. Мужчина выходил ворона и стал заниматься его воспитанием, а Гоша оказался необычайно способным.

Ворон научился различать цвета и предметы, выполнять команды (например, мог принести хозяину перчатки) колоть орехи и помогать Александру по хозяйству. Гоша даже решал головоломки и играл с хозяином в крестики-нолики. Видео с необычной птицей набирали миллионы просмотров. Однако в 2026 году Чугайнов столкнулся с хейтом. Группа людей писала жалобы на Александра и требовала заблокировать его каналы за жестокое обращение с птицей. В итоге один из блогов действительно был удален платформой.