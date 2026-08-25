В ООН осудили атаку ВСУ на Краснодар

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить удары по гражданским объектам в России.

Об этом ТАСС заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, комментируя удар украинских войск по Краснодарскому краю.

Он подчеркнул, что атаки на гражданскую инфраструктуру и на мирных жителей являются нарушением международного гуманитарного права.

"Где бы атаки ни происходили, и должны быть немедленно прекращены", - передает агентство слова Дюжаррика.

В ночь на 24 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Погибли трое детей, еще шестеро подростков и двое взрослых были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.