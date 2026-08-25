В Армении задержаны экс-президент Кочарян и его сын: что известно

В Армении задержали второго президента республики Роберта Кочаряна и его старшего сына Седрака.

Бывшего армянского лидера и его сына доставили в Антикоррупционный комитет утром 25 августа, сообщила ТАСС пресс-секретарь ведомства Марина Огаджанян.

Кочаряна подозревают в злоупотреблении служебным положением в период с 2004 по 2009 год, а также в отмывании денег. Ранее ЦИК лишил экс-президента, а ныне лидера партии "Армения", депутатской неприкосновенности. Защита все обвинения называет ложными.

Комитет отказался раскрывать подробности относительно статуса Седрака, сославшись на проводимые процессуальные действия по делам коррупционного характера.

После задержания экс-президента по всей стране прошли массовые обыски на объектах, объектах, связанных с семьей бывшего президента. В частности, силовики пришли в дом его младшего — депутата парламента, члена оппозиционной фракции "Армения" Левона Кочаряна, а также в компанию невестки Кочаряна-старшего певицы Сирушо.

"Началась очередная атака властей на президента Кочаряна и его семью", - заявил руководитель офиса бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Баграт Микоян.

Помимо Кочарянов, в рамках уголовного дела задержаны еще четыре человека.