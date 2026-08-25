Из щуплого лопоухого парня превратился в куклу Кена: как изменился победитель "Голоса" Богдан Шувалов

Богдан Шувалов одержал победу в 12-м сезоне шоу "Голос". Артист выступал в команде Полины Гагариной. Его уникальный голос диапазоном в 6 октав поразил и зрителей, и наставников.

С тех пор прошло два года, но Богдан не остановился на достигнутом. Сейчас Шувалов представляет Россию на международном конкурсе Silk Way Star в Китае. 29-летний певец на своей странице в соцсети сообщил, что его соперниками стали артисты из 11 стран: Турции, Китая, Бразилии, ЮАР, Вьетнама, Новой Зеландии, Казахстана, Малайзии, Грузии, Кыргызстана и Сербии.

"Я стал первым артистом из России, принявшим участие в азиатском "Евровидении" в Китае", — похвастался Шувалов.

Но внимание поклонников "Голоса" привлекла не очередная музыкальная победа Богдана, а его внешность. Певца заподозрили в пластике. Внимательные пользователи Сети нашли видео, на которых Богдан Шувалов мало похож на себя сегодняшнего. В 2016 году артист снимался в украинской версии британского проекта "Х-Фактор". На кадрах семилетней давности Богдана сложно узнать – он был щупленьким парнишкой, с карими глазами и оттопыренными ушами.

В "Голосе" он уже выглядел иначе, брутальнее, а сегодня же Шувалов и вовсе стал словно кукла Кен – у него холодные светло-голубые глаза, идеальные зубы, четкий овал лица с "углами Джоли" и крепкое тело, покрытое татуировками. Кроме того, ушки молодого человека теперь плотно прилегают к голове.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Сплетники из Сети считают, что метаморфозы Богдана – это результат работы пластических хирургов и косметологов. Якобы молодой человек перенес отопластику – избавление от лопоухости и сделал эстетическую операцию по изменению цвета глаз. А еще красавцу приписывают удаление комков Биша из области нижней челюсти. Якобы именно эта процедура позволила Шувалову обзавестись выразительными скулами и привлекательной архитектурой лица.