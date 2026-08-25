Российская армия за минувшие сутки освободила населенный пункт Анновка в ДНР.

Село взяли бойцы группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Анновка является восточным пригородом города Доброполье. Взятие села нарушает логистику ВСУ между Добропольем и Краматорском, что приближает освобождение самого Доброполья.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили Долинку в Запорожской области, Перше Травню в Сумской области и Кучеров Яр в ДНРю