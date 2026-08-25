Московская международная неделя кино стартовала в столице

От мастер-классов до встречи со звёздами. Московская международная неделя кино началась в столице. Программу подготовили для профессионалов и любителей.

Москвичи могут посмотреть фильмы под открытым небом в специальном кинотраке. Он работает в семи общественных пространствах. А для самых преданных ценителей кино проходит "Неделя премьер".

"Каждый день этой недели будет проходить та или иная премьера. Это и, конечно же, наши российские, в первую очередь, сериалы, но будет в том числе и один фильм, который привезут продюсеры - кинокомпании из Саудовской Аравии", - рассказал Алексей Фурсин, руководитель Департамента культуры города Москвы.