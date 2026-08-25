Фестиваль исторических садов проходит в Царицыно

Умиротворение, созерцание. Редкость в мегаполисе! Но в Воздушных садах Царицыно сейчас звучит Эолова Арфа. И вот такая красота - за гранью возможного. Семнадцать садов.

Удивительный сад-ностальгия. Во дворе дома образцового содержания - из советских времён - на верёвках сушится бельё, а рядом обязательно - песочница, лавочки. А это - японский сад Цубонива - в девятнадцатом веке он мог быть в доме продавца фарфора.

В этом году тема фестиваля - "Город-сад". Само это словосочетание - из стихотворения Владимира Маяковского о Кузнецкстрое и людях Кузнецка - "через четыре года здесь будет город-сад". Вот и в этом саду по имени Кузнецкстрой приглашают вспомнить и Маяковского, и этюд авангардиста Эля Лисицкого, и пройти путь от суровой реальности стройки к прекрасному будущему. А вот эти вертикальные сады - посвящение знаменитому архитектору, одному из основателей модернизма Ле Корбюзье.

"Ле Корбюзье был основоположником вертикального озеленения и вообще тот человек, который собственно вдохновил многих ландшафтных архитекторов на озеленение крыш, на такие зеленые пространства в урбанистической среде, и, мне кажется, это направление сейчас очень актуально для нас", - отметила Елизавета Фокина, генеральный директор Музея-заповедника Царицыно.

Сад "Дивное-Наивное" - воспоминания о художнике Анри Руссо. Он писал джунгли, в которых никогда не был. Пальмы, фикусы. Модные с конца девятнадцатого века тантамарески. А по соседству - господствующий сейчас яркий стрит-арт, вдохновленный Бэнкси.

Свои оригинальные сады на фестивале создали и московский Дворец творчества, и театр Ермоловой, отмечающий в этом году столетний юбилей. Сыграли на ассоциациях - вспомнили и греческие амфитеатры, и лондонский Глобус. И дали возможность любому почувствовать себя актером, выйти на сцену.

Фестиваль в Царицыно - до конца августа, но и после его завершения этот сад "Юность" можно будет увидеть - он переедет в одну из московских школ. Как символ - мегаполис и природа могут жить в гармонии.