Лавров обсудил с представителем Ватикана ситуацию на Украине

Первую за пять лет встречу с высоким представителем Ватикана провёл в Москве Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства Святого Престола Пол Галлахер прибыл в столицу с официальным визитом.
Приветствуя гостя, Лавров констатировал: несмотря на непростую международную обстановку, России и Римской курии удалось сохранить взаимоуважительные отношения. В ходе диалога стороны обсудили наиболее актуальные вопросы двусторонней и мировой повестки. В том числе ситуацию на Украине.
"Мы рассчитываем, что в контактах с украинской стороной наши коллеги из Ватикана будут обращать внимание на эти вопросы, так же, как и на действия киевского режима, который законодательно ведёт дело к уничтожению канонической Украинской Православной церкви", - сообщил Лавров.