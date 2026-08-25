Лавров обсудил с представителем Ватикана ситуацию на Украине

Первую за пять лет встречу с высоким представителем Ватикана провёл в Москве Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства Святого Престола Пол Галлахер прибыл в столицу с официальным визитом.

Приветствуя гостя, Лавров констатировал: несмотря на непростую международную обстановку, России и Римской курии удалось сохранить взаимоуважительные отношения. В ходе диалога стороны обсудили наиболее актуальные вопросы двусторонней и мировой повестки. В том числе ситуацию на Украине.