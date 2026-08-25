Глава Ставрополья доложил Путину о развитии региона

Социально – экономическое развитие одного из ведущих аграрных регионов страны – Ставрополья - Владимир Путин обсудил с губернатором края.

В ходе рабочей встречи в Кремле Владимир Владимиров доложил о рекордном урожае – по итогам прошлого года собрано более 10 миллионов тонн зерновых.

Активно идет процесс импортозамещения в сельскохозяйственной отрасли. Так, в регионе в пять раз нарастили селекцию семян различных культур. Вместе с правительством разрабатывают программу по борьбе с опустыниванием земель. Ещё среди тем – развитие инвестиционных проектов.