В Кремле отреагировали на планы Украины на Донбасс

Донбасс входит в состав России и управление этим регионом не может осуществляться извне.

Никакого внешнего управления регионом быть не может, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вряд ли какая-то третья сторона может заниматься управлением регионом Российской Федерации", - сказал представитель Кремля журналистам.

В Кремле отметили, что не собираются публично обсуждать детали плана Украины по мирному урегулированию.

Ранее газета Times написала, что Киев работает над планом по завершению войны. Он предполагает создание свободной экономической буферной зоны в Донбассе, которой должна управлять третья страна. По словам президента Украины Владимира Зеленского, этот вопрос обсуждается с представителями Европы и США.