Муцениеце отметила год со дня свадьбы с Дрангой: "Теперь я точно знаю, что любовь есть"

Сегодня, 25 августа, Агата Муцениеце и Петр Дранга отмечают годовщину свадьбы. По такому поводу известная актриса выступила с заявлением.

О том, что у Агаты Муцениеце и Петра Дранги роман, стало известно в конце 2024 года. Поначалу пара скрывала отношения. Летом 2025-го музыкант и актриса сыграли роскошную свадьбу в самом центре Москвы. А в конце того же года супруги стали родителями.

Отметим, что для Петра Дранги этот ребенок стал первенцем. А вот у Агаты Муцениеце есть сын Тимофей и дочь Мия от первого брака с Павлом Прилучным.

И вот в честь годовщины свадьбы Агата Муцениеце на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" выступила с признанием. По ее словам, год пролетел, "как секунда". "Я каждый раз, когда вижу тебя, думаю: "Ущипните меня!" - призналась Агата, обращаясь к мужу.

Далее она отметила, что свадьба с Дрангой сопровождалась мистическими знаками. "Так в жизни бывает? Нас расписала женщина с фамилией Музыка! На свадьбе была радуга, а дата какая красивая? Ну так, если вот начать рассказывать незнакомому человеку, подумают, что привираем", - с юмором отметила актриса.

Агата призналась, что очень счастлива. "Я теперь член самой теплой и большой семьи, я - самая любимая и счастливая женщина. Теперь я точно знаю, что любовь есть, что все в жизни возможно и что самое главное счастье - это семья! Спасибо моему мужу за все это! Я знаю, мы - это навсегда. Люблю и буду любить с каждой секундой все больше", - заявила Муцениеце.

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