Собянин: Москва тиражирует лучшие наработки в сфере образования по всей стране

Москва делится с регионами лучшими наработками в сфере образования. Об этом сегодня сообщил мэр Сергей Собянин в социальных сетях.

В рамках проекта "Взаимообучение городов" Корпоративного университета организованы визиты делегаций, стажировки, образовательные интенсивы. А на базе МГПУ разработаны симуляционные тренажёры с дистанционным доступом.

Они помогают в обучении широкому спектру задач - от управленческих решений до выстраивания диалога с родителями и подростками. Мэр подчеркнул: московские образовательные практики доступны для профессионального роста педагогов из любого уголка страны.