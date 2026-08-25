Россиянка попыталась вывезти в Польшу 116 живых ящериц

116 живых ящериц попыталась вывезти россиянка в Польшу в подкладке куртки. Их обнаружили калининградские таможенники на пункте пропуска Мамоново-2.

Рептилии были в мешочках по несколько штук в каждом. Сопроводительных документов на живой товар у женщины не оказалось. Она пояснила, что за вознаграждение везла животных в Германию.

Специалисты установили: ящерицы относятся к виду ушастая круглоголовка, который в нашей стране занесен в Красную книгу. Пресмыкающихся передали в местный центр помощи экзотическим животным. А в отношении женщины возбудили административное дело. Ей грозит штраф.