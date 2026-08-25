Алину Кабаеву сняли с ребенком на руках: нежно прижимала к себе и улыбалась

Алина Кабаева посетила Спартакиаду народов России, которая проходит в Екатеринбурге. Олимпийская чемпионка вышла на сцену и отметила блестящее выступление российской сборной на Чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне.

"Пять лет нас не было на чемпионате мира, с тех пор существенно поменялись правила. И командное золото в этих условиях — это безусловный успех. Это стало возможным благодаря людям, которые десятилетиями удерживали наш вид спорта на самом высоком уровне и сделали нас мировыми лидерами. Вместе мы победим", — подчеркнула Алина.

Кабаева выбрала для торжественного мероприятия черное шифоновое платье в мелкий белый цветочек. Наряд подчеркнул тонкую талию чемпионки и ее изящные ноги. Выглядела Алина великолепно, она очень постройнела и явно находится на пике формы.

Во время Спартакиады Алина охотно общалась с юными спортсменками и с болельщиками. Не отказывала олимпийская чемпионка и в селфи. На одном из кадров, которые размещены на сайте академии "Небесная грация", Кабаеву запечатлели с годовалым малышом на руках — ребенком поклонницы Алины. Спортсменка нежно прижимала грудничка и широко улыбалась.

Народ пришел в восторг от этого фото. Люди отмечают красоту и тепло Кабаевой. Многих тронуло, что спортсменка не отказалась не только сфотографироваться, но и взяла ребенка на руки.