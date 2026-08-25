Авербух увидел ставшую мужчиной Арзамасову: "Сложно передать, сколько чувств я испытал"

Илья Авербух отметил достижение Елизаветы Арзамасовой. Это весьма тронуло прославленного фигуриста.

О своих эмоциях спортсмен рассказал в официальном телеграм-канале. "Сложно передать, сколько чувств я испытал, увидев Лизу сначала на московской сцене Театра им. Вахтангова, затем "Мастерской 12" в сильной и очень непростой постановке Артема Терехина — спектакле "Идиот", - для начала отметил Авербух.

Далее фигурист развил тему. Оказалось, что Елизавета Арзамасова для роли сменила пол. "Интереснейшие режиссерские решения, современная сценография и, конечно, абсолютное перевоплощение Лизы в роль князя Мышкина — для любого актера это фантастически сложная задача. И Лиза с ней справилась не просто профессионально: она нашла в этом образе свою интонацию, свою глубину, свое дыхание", - высказался фигурист.

Илья Авербух сделал вывод, что новая работа его супруги - это настоящая победа. "Поздравляю талантливейшего человека и актрису Лизу Арзамасову с очередной взятой высотой! Безусловно, это победа, которая даст силы и мотивацию идти дальше и брать всё новые и новые вершины!" - пожелал спортсмен.

В заключение он обратился к самой Елизавете Арзамасовой. "Горжусь тобой. Благодарен за твой талант, за твою смелость и за то, как ты умеешь каждый раз открывать в себе что-то новое!" - заявил Авербух жене.

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