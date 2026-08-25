В результате пожара на Амурском газохимическом комплексе пострадали более 130 человек

Один человек погиб, ещё 131 пострадали в результате пожара на Амурском газохимическом комплексе. Как сообщили в Минздраве, 19 человек сейчас в больнице - шестеро в тяжёлом состоянии.

Возгорание локализовано, пожарные продолжают бороться с огнём. По информации пресс-службы предприятия, угрозы для жителей прилегающих территорий нет, превышения вредных веществ в воздухе не выявлено.

К отправке в Амурскую область готовится спецборт медицины катастроф с врачами из институтов Склифосовского, Вишневского и других центров. Криминалисты Следственного комитета допрашивают потерпевших и свидетелей, устанавливают причины ЧП.