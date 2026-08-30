Меган Маркл отберет корону у Кейт Миддлтон: принцесса получила предупреждение

Возвращение Меган Маркл в Британию может иметь для Кейт Миддлтон очень неприятные последствия. Эксперты предупредили принцессу, что американка претендует на модную "корону" принцессы Кэтрин. Причём стилисты считают, что у герцогини есть преимущество.

На протяжении шести лет принцесса Уэльская практически без конкуренции находилась в центре внимания королевской моды. За это время она окончательно закрепила за собой удивительную способность превращать практически всё, что носит, — от платьев масс-маркета до дизайнерских сумок — в моментально раскупаемые товары.

Однако возвращение Меган может существенно изменить ситуацию. Стилист Киара Рассел считает, что жизнь в Британии способна вновь привнести в гардероб герцогини более строгий и структурированный стиль, объединив расслабленную калифорнийскую эстетику, которую Маркл развивала после "Мегзита", с элегантным кроем времён её работы в качестве члена королевской семьи.

Эксперт обратила внимание на красивые нейтральные оттенки, струящиеся силуэты и сдержанную роскошь, которым Меган отдавала предпочтение в Калифорнии. Это заметно отличается от строгого кроя, структурированных пальто и очень тщательно продуманных нарядов для официальных мероприятий, которые она носила в Британии.

Однако ожидать, что 45-летняя Меган просто достанет из шкафа свой старый королевский гардероб, не стоит. Стилист прогнозирует появление современного гибридного стиля, сочетающего "непринуждённый калифорнийский минимализм" с более строгим кроем, эффектными пальто и вещами, отражающими традиции британской моды.

И это может вновь вывести Меган непосредственно на модную территорию Кэтрин. По словам Киары, Маркл "безусловно способна вновь стать одним из главных модных авторитетов в королевской сфере", хотя эксперт подчеркнула, что эти две женщины совершенно по-разному влияют на покупателей.

"Кэтрин за эти годы действительно сформировала свой собственный стиль и прекрасно понимает правила королевского гардероба. В один день она может надеть великолепно скроенное платье-пальто, а на следующий — что-нибудь гораздо более доступное, и в обоих случаях эти вещи будут распроданы", — пояснила эксперт в беседе с Daily Express.

Однако Меган предлагает совершенно иной подход. Киара охарактеризовала её гардероб как "более ориентированный на моду, минималистичный и находящийся под международным влиянием".

Это различие может привести к тому, что сравнений между двумя невестками короля практически невозможно будет избежать, как только обе снова начнут регулярно появляться на публике в Великобритании. Каждое пальто, каждая сумочка, платье и пара обуви вновь могут оказаться под пристальным вниманием модных обозревателей.

"Меган тоже прекрасно это понимает, поэтому, думаю, она естественным образом будет гораздо тщательнее продумывать то, что носит в Британии", — предупреждает эксперт.