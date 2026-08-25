Заявления президента Финляндии Александера Стубба о "разумности" ударов укронацистов по логистическим центрам российских маркетплейсов вызывают лишь удивление. На это указал во вторник, 25 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля дал оценку высказываниям финского политика о том, что действия Вооруженных сил Украины якобы "повышают стоимость и цену войны для России".

Как напомнил Дмитрий Песков, лишь за несколько недель до этого Стубб ратовал за восстановление диалога с Москвой, подчеркивая, что "скорее это надо делать рано, чем поздно".

Однако теперь в риторике президента Финляндии воцарились эскалационные заявления — Стубб, как глава британского кабмина Энди Бернэм, является ярким представителем "партии войны". Однако приверженцы продолжения боев забывают про реалии на фронте.

В целом со стороны Запада "воинственная, агрессивная линия по отношению к нашей стране продолжается", цитирует пресс-секретаря российского лидера ТАСС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что Финляндия с 2022 года стала одним из наиболее рьяных спонсоров киевского режима, однако ни один враждебный выпад североевропейского государства не останется безответным — выверенная реакция "неотвратимо последует в полном соответствии с вашими национальными интересами".