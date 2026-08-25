Попытки европейцев обвинить Россию во вмешательстве в стартовавшую президентскую кампанию 2027 года во Франции неудивительны. На это указала во вторник, 25 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как подчеркивается на официальном сайте внешнеполитического ведомства, для многих кандидатов борьба за президентское кресло предполагает в качестве элемента "обязательной программы" выпуск громких заявлений о борьбе с "российской угрозой" и поддержке киевского режима.

Однако никто не вмешивается во французские выборы и демократические процедуры настырнее, чем официальный Париж, отметила Захарова. Она напомнила про дискриминацию политических партий, состоящих в оппозиции к нынешним властям Франции. Однако хочется надеяться, что французские граждане проявят здравый смысл и не дадут оболванить себя низкопробной антироссийской пропагандой, подытожила чиновница.

Незадолго до этого в посольстве России в Париже, комментируя начало расследования якобы российского вмешательства в выборы президента Франции, напомнило: у нашей страны нет обыкновения вмешиваться в чужие дела, в отличие от западников. Дипломаты указали и на привычную французским властям практику искать крайних, когда возникают внутренние проблемы.

Между тем лидеру французской парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен сократили срок запрета на участие в выборах, что возвращает ей возможность баллотироваться в президенты Франции в 2027 году. Политик уже подтвердила намерение участвовать в борьбе за кресло главы государства.

После вынесения Марин Ле Пен приговора по делу о растрате средств Европарламента зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркивал: Париж стремится устранить сильного политического конкурента. Политик заявлял, что Пятая Французская Республика окончательно себя дискредитировала, "встав на путь нехитрого одиозного политиканства".