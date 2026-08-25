Наташа Королева заявила, что готовится стать молодой бабушкой: "Буду нянчить, конечно"

Наташа Королева уже готовится стать бабушкой. Певица уверена, что ждать осталось недолго.

Единственному сыну артистки 24 года, Архип счастлив в браке с красавицей Мелиссой. Влюбленные сыграли свадьбу два года назад, при этом вместе они уже шесть лет. Разговоры о том, что пора бы и о наследниках подумать, всплывают все чаще.

Королева призналась, что была бы счастлива внукам. "Буду нянчить, конечно. Я хорошей бабкой буду! Веселой, юморной, жизнерадостной и самое главное молодой", — поделилась Наташа с изданием 7Дней.ru.

Но Архип и Мелисса не спешат осчастливить исполнительницу хита "Желтые тюльпаны". Сейчас невестка Королевой занимается лечением — ей предстоит еще одна серьезная операция на челюсти.

Отметим, что Глушко-младший на шее у родителей не сидит. Архип уже несколько лет преподает японский язык, он работает репетитором. Более того, летом наследнику певицы вручили диплом магистра МГИМО в области экономики. А до этого он получил образование в Высшей школе экономики на факультете востоковедения.

"Он шикарный педагог японского языка. У него студенты", — хвасталась Наташа на закрытом бранче в рамках "Новой волны 2026".