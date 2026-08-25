Киевский режим намеревался преподнести войну Москве в "подарок" на женский праздник, планируя напасть на российские земли 8 марта 2022 года. Об этом напомнил во вторник, 25 августа, советник президента России Антон Кобяков.

Как уточнил политик, об этом свидетельствуют документы, обнаруженные российскими бойцами в начале специальной военной операции в брошенном штабе одной из бригад ТРО Вооруженных сил Украины.

Однако этим планам укронацистов не суждено было сбыться, поскольку "мы их опередили на две недели". Кобяков отдал должное прозорливости российского руководства, которое преподнесло Киеву "черную метку" нашего, прежде общего, военного праздника".

Советник российского лидера напомнил и про лицемерие западных стран, которые маскировались под сторонников Минских договоренностей, а в действительности лишь стремились подготовить Украину к войне против России, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул: спецоперация на Украине завершится победой нашего государства над националистическим режимом. При этом вопрос о том, какими средствами будет достигнута эта победа, "будет зависеть от текущей ситуации". Однако в любом случае "мы не только рассчитываем, мы уверены в том, что эта победа будет".

Российский президент и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин заверил, что наша страна в любом случае освободит Донбасс и Новороссию — военным или другим путем. Он предложил украинским войскам добровольно покинуть занимаемые территории и прекратить убивать там людей.