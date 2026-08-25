Беларусь раскрыла детали новых военных учений

Республика Беларусь проведет учение с родами войск Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны с 25 августа по 10 сентября.

Как рассказала во вторник, 25 августа, пресс-служба Министерства обороны республики, оперативно-тактическое учение организовано для отработки обеспечения противовоздушного прикрытия охраняемых объектов и войск от ударов средств воздушного нападения противника, а также совершения маневра подразделениями зенитных ракетных воинских частей.

Второй этап маневров пройдет на российском полигоне Ашулук — там запланированы учения с проведением авиационных и зенитных ракетных подразделений, уточняется на официальном портале оборонного ведомства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что белорусский народ на генетическом уровне не приемлет войны. Белорусы — "мирные люди", которые пережили неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлют войны. Однако, заявил белорусский политик, "мы воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены".

До того Лукашенко заявил, что в Беларуси будут "точечно отмобилизовывать" воинские части, чтобы "подготовить их к войне". При этом глава государства подчеркнул, что очень надеется на избежание самого жесткого сценария и настроен на мир.