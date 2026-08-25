Алексей Панин* выставил 18-летнюю дочь: вот что стало с Нюсей в Америке

Признанный в России иноагентом и внесенный в перечень террористов и экстремистов актер Алексей Панин* уже несколько лет не появлялся в родной стране. Из Москвы звезда "Жмурок" уехала вместе со старшей дочерью Анной, которую зовет Нюсей.

Сейчас Панин* с дочкой живут в США. Девушка уже совсем взрослая. Осенью этого года ей исполнится 19 лет. Алексей* активно ведет блог в соцсетях, где регулярно негативно высказывается о России и рассказывает о своих буднях, делится новостями о работе, но охотнее всего актер выставляет фотографии дочери. Видно, что Панин* гордится Нюсей.

Так, на свежем снимке Анна позировала в ресторане быстрого питания. "Люблю тебя", — трогательно подписал кадр Панин*.

Пользователи Сети не прошли мимо нового фото. Россияне сочувствуют девочке, многие отмечают, что Нюся растет красавицей, хоть и похожа на непутевого отца. Отметим, что Анна недавно дебютировала в кино, правда, режиссером картины стал ее отец. Видимо, актер-иноагент надеется, что таким образом сможет продвинуть Нюсю в Голливуд.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Напомним, Алексей Панин* — многодетный отец. Официально у артиста три ребенка от трех разных женщин. Анна — самая старшая, она родилась в отношениях с актрисой Юлией Юдинцевой.

Воспитанием Нюси уже давно занимается отец. Несколько лет назад Панин* увез дочь в Испанию, где владеет небольшой квартирой. Однако, недавно актер с дочкой перебрались в Лос-Анджелес.

*Признан в России иноагентом и внесён в перечень экстремистов и террористов.