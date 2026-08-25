Собянин объявил о запуске с 26 августа двухэтажного поезда Москва - Ярославль

На отправной точке Транссибирской магистрали, Ярославском вокзале Москвы, - новый вид транспорта. Двухэтажная "Аврора". Этот состав раньше курсировал только между двумя столицами. Теперь же будет перевозить пассажиров и здесь.

В нем на треть больше мест, чем в нынешних курсирующих поездах на этом направлении. И он на порядок комфортнее. Современное оснащение этих вагонов, например, эргономика кресел, приятное освещение, розетки для зарядки гаджетов, позволяют пассажирам провести три часа в пути с максимальным удобством.

Первая двухэтажная "Аврора" отправится в Ярославль в 13:00. И на этот рейс продано уже больше половины билетов. Запуск нового поезда – это часть реализации проекта модернизации Центрального транспортного узла.

"Центральный транспортный узел продолжает активно развиваться. Одно из главных направлений железнодорожных - это Ярославское направление. Самое перегруженное, самое сложное, самое тяжелое. Достаточно много поездов на пригороде еще морально устаревшие. Активно заменяем. Сегодня заменено уже 40% поездов пригородного сообщения, улучшено качество этих поездов и количество пассажиров, которые в них проезжают. Следующий этап - это поезда дальнего следования до Ярославля. Сегодня ходит 6 поездов, в августе мы запускаем еще 2 поезда. Получается объем пассажирских мест будет увеличен на треть. Это серьезным образом разрешит эту ситуацию", - сказал Сергей Собянин.

Ярославское направление - самое загруженное не только в России, но и в Европе. По рабочим дням здесь курсирует 284 пары поездов, интервал в часы пик не превышает 3 минут. Основной объем пассажироперевозок - пригородное сообщение в сторону Мытищ, Королева и Сергиева Посада.

"Завтра отсюда отправится первый двухэтажный поезд из Москвы в Ярославль, скорость движения из Москвы в Ярославль всего 3 часа, уникальная такая услуга. Вот на данный момент продано из 874 билетов уже 580, то есть спрос есть. Я благодарен Сергею Семеновичу за то, что постоянно совершенствуется подвижной состав, увеличивается количество самых современных поездов. "Иволга 4.0" здесь, "Иволга 5" в ближайшее время", - отметил Олег Белозеров, генеральный директор ОАО "Российские железные дороги".

Новые "Иволги" будут постепенно вытеснять поезда прошлого поколения. Они намного комфортнее старых электричек, вмещают больше людей, движутся мягко и плавно. В кабине машиниста многое заменяет электроника, что позволяет сосредоточиться на безопасности и комфорте пассажиров.

В декабре начнется реконструкция Ярославского вокзала - его приведут к стандартам обновленного Ленинградского. Время пересадки в метро сократится вдвое, а площадь зоны ожидания станет намного больше. К 2030 году пропускная способность этого направления в целом вырастет в 2,5 раза.