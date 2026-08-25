Вопросы сохранения историко-культурного наследия вынесут на Госсовет в декабре

Вопросы сохранения историко-культурного наследия страны в этом году будут вынесены на Госсовет по культуре, который пройдет в декабре под председательством президента.

В рамках подготовки к этому мероприятию в Москве на площадке Всероссийского музея декоративного искусства состоялось заседание профильной комиссии. Эксперты, представители творческих индустрий, Министерства культуры и общественных организаций обсудили меры, которые позволят сберечь важнейшие национальные ценности - этническое и духовное достояние России.

Также были затронуты вопросы развития и поддержки народных художественных промыслов и ремесел.