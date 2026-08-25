Вопросы сохранения историко-культурного наследия вынесут на Госсовет в декабре

Вопросы сохранения историко-культурного наследия страны в этом году будут вынесены на Госсовет по культуре, который пройдет в декабре под председательством президента.
В рамках подготовки к этому мероприятию в Москве на площадке Всероссийского музея декоративного искусства состоялось заседание профильной комиссии. Эксперты, представители творческих индустрий, Министерства культуры и общественных организаций обсудили меры, которые позволят сберечь важнейшие национальные ценности - этническое и духовное достояние России.
Также были затронуты вопросы развития и поддержки народных художественных промыслов и ремесел.
"Народные промыслы - это важная тема. Даже в непростые времена Великой Отечественной войны военно-политическое руководство страны находило возможность и поддерживало и сохраняло народные промыслы. Сегодня мы как раз собрались на мероприятие комиссии Госсовета, которое как раз посвящено народным промыслам, предложениям, которые будут представлены руководству страны. Как говорил президент, народные промыслы - это наш культурный код", - отметил Алексей Дюмин, помощник президента России, секретарь Госсовета.