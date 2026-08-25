Украине поступила новая партия ракет к американским зенитным комплексам Patriot. Об этом рассказал во вторник, 25 августа, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Как заявил утративший легитимность президент Украины, "немного зашло ракет Patriot", причем "сколько – не могу сказать, но немного, надо больше".

Наряду с этим, по словам Зеленского, украинская армия получила ракеты AIM — это американские управляемые ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности.

Практически одновременно с этим представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что ЕК пока не разрешила Киеву закупать у США средства противовоздушной обороны Patriot на деньги из программы военного финансирования Евросоюза. Чиновник подчеркнул, что украинцы не могут тратить выделенные Еврокомиссией деньги по своему усмотрению, так как исключения из правила "Покупай европейское" для этих средств не предусмотрены.

Тем временем начальник пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат продолжает жаловаться на дефицит противоракет. Он подчеркивал, что "о дефиците ракет, в частности, к системам Patriot все знают", а также признал, что ракеты к другим наземным системам ПВО и даже к авиационным платформам остаются проблемным вопросом.

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) отмечал, что поставок западных систем ПВО в нынешних объемах недостаточно для противостояния российским ракетным атакам. При этом от подробностей политик воздержался, "чтобы не давать противнику преимущество или не быть несправедливым по отношению к партнерам", сообщает ТАСС.