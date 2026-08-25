Глава Минпросвещения назвал допустимые испытания для поступления в 10-й класс

Образовательные организации вправе проводить индивидуальный отбор или вступительные испытания только для программ профильного обучения с углубленным изучением отдельных предметов. Об этом заявил во вторник, 25 августа, министр просвещения России Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения высказался о правилах и принципах набора десятиклассников в российские школы. Комментарий последовал за решением Верховного суда России, согласно которому аттестация после девятого класса служит подтверждением пройденного этапа образования, но не свидетельствует о завершении всего обучения, а потому не может служить основанием для отчисления из школы.

Кравцов также указал, что процедура отбора в профильные классы не должна превратиться в препятствие для продолжения образования. Даже если школьник не прошел отбор в профильный класс, это не может служить основанием для прекращения обучения и отказа в продолжении образования в классе универсального профиля, сообщает ТАСС,

Также Минпросвещения уточнило в комментарии РИА Новости, что при отсутствии мест в десятых классах там, где ребенок проучился до девятого класса включительно, компетентные органы обязаны обеспечить школьнику возможность учиться дальше в другой доступной образовательной организации.

Между тем в России растет популярность среднего профессионального образования. Годом ранее на совещании у главы государства Владимира Путина министр просвещения России Сергей Кравцов сообщал, что 62% учеников российских школ после девятого класса пошли учиться в колледжи. Для таких ребят в ряде регионов доступен упрощенный вариант сдачи выпускных экзаменов — два, а не четыре.