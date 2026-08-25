Танки, которые Киев больше года выпрашивал у западных стран, теперь "обрастают паутиной"

Газета The New York Times написала со ссылкой на украинских военнослужащих, что танки, которые Киев больше года выпрашивал у западных стран, практически прекратили участие в боевых действиях.

Как уточняется в материале, эти машины прячут в лесах подальше от фронта, так как они не в силах противостоять маневренным и дешевым беспилотникам.

Также в статье рассказывается, что 33-я механизированная бригада ВСУ создавалась как раз ради получения танков. Но в нынешних условиях ее существование бессмысленно.

Первые танки Украина получила от Запада в 2023-м, напомнили журналисты.

"Технику прячут в лесных укрытиях, они простаивают без дела и уже обрастают паутиной", - сказано в тексте.