Превозмогая адские боли, тяжелобольной Андрей Губин сделал заявление

Андрей Губин завершил карьеру, находясь на самом пике. Исполнитель хита "Девушки как звезды" закрылся от мира и несколько лет не появлялся на публике. Лишь в прошлом году он пришел на "Новую волну", где Игорь Крутой организовал творческий вечер к 50-летию Губина.

Тогда Андрей сидел в зале и смотрел, как другие исполняют его хиты. Сам Губин больше не может выходить на сцену и петь. Виной тому коварная болезнь — левосторонняя прозопалгия. Заболевание нервной системы вызывает мучительные, практически невыносимые спазмы и лицевые боли. Артист признался, что болезнь стала страшной расплатой за бесконечные гастроли, стресс и работу на износ.

Видимо, творческий вечер вдохновил певца, и он принял волевое решение. Губин официально начинает совершенно новый этап в карьере — теперь исключительно как автор и продюсер.

Артист уже выпустил первую композицию. Он написал песню "Харакири" для бойз-бэнда "Жара". Связь между музыкантами возникла случайно. Трое дерзких парней сами вышли на легенду 90-х с просьбой перепеть его бессмертный хит "Девушки как звезды". Андрей не просто дал добро на ремейк, но и предложил им абсолютно свежий материал. Ребята из "Жары", разумеется, схватились за такой шанс.

Губин по такому поводу выступил с заявлением. Он рассказал, почему отдал песню молодому коллективу.