Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф прибыл во вторник, 25 августа, в Москву. Об этом сообщают американские журналисты и чиновники.

По сообщению телеканала CBS, самолет Рэтклиффа приземлился в столичном аэропорту Внуково утром 25 августа. Источники утверждали, что главу американской спецслужбы доставил в Москву военно-транспортный самолет ВВС США.

Ни из Вашингтона, ни из Кремля официальное подтверждение этих сообщений не поступало. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопросы журналистов заявил, что не располагает релевантной информацией.

Джон Рэтклифф входил в состав американской делегации во время саммита президентов России и США, который прошел в августе 2025 года на Аляске. Однако его функции и роль в переговорном процессе не освещались публично.

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, говоря о восстановлении диалога Вашингтона и Москвы, призывал не привязываться к конкретным фигурам. Политик рассказал, что "часть переговоров, и значительная, проводится за закрытыми дверями, что тоже правильно".