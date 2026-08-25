Соединенные Штаты и их западные партнеры принимали активное участие в разжигании церковного кризиса на Украине. Об этом заявил во вторник, 25 августа, спецпредставитель Министерства иностранных дел России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех.

Дипломат сослался на "большое количество религиозных деятелей, политиков, адвокатов, представителей гражданского общества и СМИ в самых разных странах", которые разделяют мнение об ответственности за происходящее с православием на Украине. Львиная доля вины лежит на Вашингтоне и на одном из его внешнеполитических инструментов — Константинопольском патриархате.

Мелех напомнил, что киевский режим систематически и массово отправляет священнослужителей канонической православной церкви на фронт, многие из них пропадают: "Может быть, их просто убивают. Информация об их положении полностью отсутствует".

Представитель МИД России призвал правозащитные организации и профильные международные структуры запросить у Украины сведения об этих гражданах и прояснить их судьбу, сообщает ТАСС.

За день до этого МИД России обнародовал доклад "О противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), ее священнослужителей и прихожан". В нем подчеркивается, что на Украине были мобилизованы и принуждены к военной службе вопреки религиозным убеждениям десятки священнослужителей УПЦ. В ходе принудительной мобилизации над священнослужителями УПЦ измываются: отбирают мобильные телефоны, избивают, лишают пищи и питья, принуждают к тяжелым работам, вымогают деньги.

О попытках киевского режима добиться уничтожения канонической Украинской православной церкви глава российской дипломатии Сергей Лавров рассказал секретарю Ватикана по международным делам Полу Ричарду Галлахеру. Монсеньор побывал с визитом в Москве. Лавров выразил надежду на то, что "наши коллеги из Ватикана будут обращать внимание на эти вопросы, также, как и на действия киевского режима".