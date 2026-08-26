В России растет число желающих поступить на военную службу по контракту

В пунктах отбора на военную службу по контакту не прекращается поток желающих. С каждым из них проводят предварительное собеседование - с тем, чтобы определить, какое направление ему больше подойдёт. Особой популярностью уже традиционно пользуются войска беспилотных систем. Новобранцы проходят всестороннюю теоретическую и практическую подготовку. Опытные инструкторы – ветераны СВО – помогают им отработать необходимые навыки.

В пункте отбора в Подмосковье ежедневно идёт приём добровольцев. С каждым обратившимся здесь работают индивидуально. Желающие подписать контракт с Минобороны приходят в течение всего рабочего дня. Кандидаты сосредоточенно изучают требования инструкторов и оформляют необходимые документы.

"Я родился в Советском Союзе. Я воспитан в том духе. Поэтому считаю своим долгом - пойти отслужить, отдать долг Родине", - сказал Сергей, кандидат на службу по контракту.

Большой популярностью у кандидатов сейчас пользуются подразделения беспилотной авиации. Среди пришедших немало тех, кто уже имеет за плечами опыт пилотирования дронов или разбирается в их устройстве. Некоторые способны собрать БПЛА из подручных деталей. Однако большинство будущих операторов осваивают эту профессию с нуля уже после заключения контракта.

"Общаемся с кандидатами, предлагаем места. Кандидат уже думает, если ему это по душе, что-то он умеет делать. Нам это подходит, ему это подходит, и в принципе выписываем отношения и дальше направляем его непосредственно в воинскую часть", - рассказал Кирил Якункин, сотрудник пункта призыва на военную службу по контракту.

Подготовка бойцов начинается сразу же после подписания контракта на территории пункта отбора на военную службу. Для военнослужащих предусмотрена разносторонняя поддержка - финансовая и социальная. При заключении контракта положена единовременная выплата: президентская - 400 тысяч рублей и региональная. В Москве дополнительно выплачивают миллион 900 тысяч рублей.

"Поток кандидатов увеличивается. За этот месяц мы назначили уже порядка 500 человек. 200 из них ушло в войска БПС", - сообщил Максим Фаустов, офицер пункта отбора на военную службу.

Широкий интерес к службе по контракту и в российских регионах. В пункт отбора в Ставропольском крае люди приходят с самого утра.

"В связи с тем, что у нас сейчас одна из самых больших выплат при заключении контракта - она составляет 3,5 миллиона рублей, 2700 - это региональная выплата, 400 000 - это муниципальная от каждого города Ставропольского края. И 400 000 от Министерства обороны. К нам прибывают люди с других регионов", - отметил Константин Рубановский, офицер пункта отбора на военную службу по контракту г. Ставрополя.

После подписания документов каждого бойца распределяют в учебные центры. На полигоне Южного военного округа заключившие первый контракт военнослужащие осваивают навыки армейской тактической стрельбы.

Боевое слаживание длится от месяца до двух. Дальше — практика в тыловых центрах уже в зоне СВО. Там условия смоделированы максимально приближенные к реальным боевым действиям.