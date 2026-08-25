Эксперт объяснил распространение коричнево-мраморных клопов в Подмосковье

Появление в Московской области коричнево-мраморных клопов может быть сопряжено с генными мутациями. Об этом рассказал во вторник, 25 августа, главный редактор журнала "Экоград" Игорь Панарин.

Как напомнил специалист, о вероятности подобной мутации насекомых писал академик Лев Эрнст — видный специалист в области генетики, селекции и биотехнологии, доктор сельскохозяйственных наук.

Панарин также отметил, что многие насекомые мигрируют. В частности, колорадский жук прижился в России. Специалист признал, что "мы ничего не можем сделать, это некие природные явления, которые мы можем изучить, понять, систематизировать", сообщает ТАСС.

Ранее управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям рассказало на своем официальном сайте, что коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal.) – карантинный объект, инвазивный вредитель восточноазиатского происхождения. Он повреждает широкий круг плодовых, овощных, декоративных и лесных растений. Естественной средой обитания таких клопов является КНР, Вьетнам, Малайзия, Мьянма. Однако и в России выявляли таких насекомых — к 2022 году они распространились на Кубани и в Ставрополье, в Крыму, Адыгее, Ростовской области.

При обнаружении таких вредителей в своих угодьях следует обращаться к специалистам Россельхознадзора.

В 2025 году в Приморье было зарегистрировано массовое присутствие редкого и опасного для местной экосистемы тропического насекомого Plinachtus bicoloripes. Эти клопы наносят вред растениям, поедая их, причем в Приморском крае у них нет естественных врагов. Заведующий Зоологическим музеем ДВФУ Кирилл Остапенко предполагал, что появление этого насекомого в регионе связано с общим потеплением климата.