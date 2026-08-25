Выяснилось, где начнутся заморозки еще до конца лета

Ночные заморозки прогнозируются еще до конца лета в ряде российских регионов. Об этом рассказали во вторник, 25 августа, в Гидрометцентре России.

Как уточнили эксперты, с 27 по 28 августа в Мурманской области ночью температура опустится до минус двух градусов, на севере Иркутской области — до минус трех, а в Магаданской области — до минус шести.

В Забайкалье 26 августа ожидаются ночные заморозки до минус двух градусов, 28 августа в Кировской области температура ночью снизится до минус градуса. Подморозит 27-28 августа до минус пяти градусов на юге Якутии, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что наступающая осень в Москве будет характерна резкими изменениями погоды. Жителям столицы обещают перепады "от хороших периодов с теплом до резких похолоданий", причем "характер погоды будет меняться буквально на глазах".

Тем временем бархатный сезон наступает на юге России, так как сильная жара спадает, а морская вода остается теплой для купания. Классическим бархатным сезоном для курортов является температурный режим в 23-28 градусов тепла днем и 17-20 градусов ночью, а температура морской воды должна составлять от 22 до 25 градусов.