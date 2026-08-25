Сергей Собянин: Городским службам Москвы помогают собственные лаборатории

Московским службам помогают собственные лаборатории, рассказал в своем канале в Мах Сергей Собянин.

Так, лаборатории Мосводоканала делают анализы воды из водохранилищ, контролируют ее состояние в обслуживаемых городских водоемах. А в Мосгазе работает Центр по исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов.

Кроме того, за качеством поступающих на производство материалов, а также продукцией заводов следят лаборатории асфальтобетонных заводов ГБУ "Автомобильные дороги".

Подробности - в посте мэра.