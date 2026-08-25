Число погибших при пожаре на строящемся Амурском ГХК увеличилось

Число погибших при пожаре на строящемся Амурском газохимическом комплексе увеличилось до трех человек. Как сообщили на предприятии, двое - это граждане КНР, сотрудники подрядной организации. Пострадавших в результате ЧП - уже 146.

К отправке в Амурскую область готовится спецборт медицины катастроф с врачами из институтов Склифосовского, Вишневского и других центров. Возгорание локализовано.

По предварительным данным, пожар произошел на вспомогательном участке установки пиролиза метана. Как сообщают местные СМИ, взорвалась одна из емкостей с газом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов